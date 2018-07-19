Маурицио Сарри: «Моя цель в «Челси» – веселиться»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал назначение в команду. Многие могут его неправильно понять.

Моя цель – веселиться, пока я здесь, и бороться во всех соревнованиях до самого конца.

Это не спорт, а веселье. Любой, кто начинает играть, делает это в молодом возрасте. Это забава. Нужно лелеять в себе ребенка, потому что часто это может сделать нас лучше.

Относится ли «веселье» к трофеям? Иногда да, иногда нет (улыбается). Но мне кажется, лучше просто наслаждаться», – сказал Сарри.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN