Маурицио Сарри: «Кепа сделал большую ошибку, но мы не хотим его убивать»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о том, как решилась ситуация с поступком вратаря Кепы Аррисабалаги. Он отказался от замены в матче с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 по пенальти) в финале Кубка лиги.

– Я поговорил Кепой лично, затем мы пообщались все вместе.

Он извинился перед техническим персоналом и перед партнерами по команде.

Он сделал большую ошибку, но мы не хотим его убивать.

– Кепа будет играть против «Тоттенхэма»?

– Не знаю. Может быть, да, а может – нет. Мне предстоит принять решение, – заявил Сарри.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports