Маттиа Перин согласовал с «Ювентусом» контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год

Голкипер «Дженоа» Маттиа Перин может продолжить карьеру в «Ювентусе». 25-летний игрок дал согласие на переход в туринский клуб.

«Юве» хочет подписать Перина в качестве преемника Джанлуиджи Буффона.

С его агентом согласован контракт на 5 лет с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

При этом «Ювентус» пока не может договориться с «Дженоа» – туринцы предлагают 12 миллионов евро за его трансфер, в то время как генуэзцы хотят выручить не меньше 20 миллионов.

В этом сезоне Перин сыграл 36 матчей, 11 из которых отыграл на ноль.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport