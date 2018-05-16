Маттиа Перин согласовал с «Ювентусом» контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год

Автор: Михаил Серебряков 0

Mattia Perin

Голкипер «Дженоа» Маттиа Перин может продолжить карьеру в «Ювентусе». 25-летний игрок дал согласие на переход в туринский клуб.

«Юве» хочет подписать Перина в качестве преемника Джанлуиджи Буффона.

С его агентом согласован контракт на 5 лет с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

При этом «Ювентус» пока не может договориться с «Дженоа» – туринцы предлагают 12 миллионов евро за его трансфер, в то время как генуэзцы хотят выручить не меньше 20 миллионов.

В этом сезоне Перин сыграл 36 матчей, 11 из которых отыграл на ноль.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Wojciech Szczęsny

Функция замены. Пять преемников Джанлуиджи Буффона в «Ювентусе»

Джанлуиджи Буффон: «Осознание того, что я вновь встречусь с Криштиану Роналду, мешает мне спать по ночам»

Джанлуиджи Буффон: «В жизни нужно пытаться делать невозможное. Это важно для всех нас»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 