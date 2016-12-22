Матс Хуммельс покрасился в блондина, проиграв спор на Октоберфесте

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс рассказал, почему изменил цвет волос. Он вышел с новой прической в игре чемпионата Германии против «РБ Лейпциг» (3:0).

По словам Хуммельса, он проиграл спор во время игры в кегли, которая состоялась на фестивале Октоберфест.

«Мой соперник сбил их больше за одну попытку, чем я за три. Это был провал. Боялся, что буду выглядеть иначе, но при правильном свете выглядит даже хорошо. Нужно время, чтобы привыкнуть. Жена также переживала, что буду выглядеть гораздо хуже, но через несколько недель волосы отрастут, так что мы переживем», – сказал он.

Фото: Global Look Press

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