Матс Хуммельс: «Кубок конфедераций мне неинтересен»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс поговорил о Кубке конфедераций, который пройдет нынешним летом в России. 28-летний футболист не считает данные соревнования важными.

«Я смогу понять Йоахима Лева, если он не возьмет на Кубок конфедераций ключевых игроков, которые проведут тяжелый сезон. Не буду расстроен, если я не окажусь в зявке на матчи соревнований. Я никогда не смотрел матчи Кубка по одной причине: они мне неинтересны. Можно сказать, что это вполне посредственный турнир», — заявил Хуммельс.

Напомним, немецкая сборная выступит на турнире в группе B. Соперниками Германии станут команды Чили, Австралии и Камеруна.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild

 

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Дмитрий Темников
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