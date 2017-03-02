Матс Хуммельс: «Кубок конфедераций мне неинтересен»

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс поговорил о Кубке конфедераций, который пройдет нынешним летом в России. 28-летний футболист не считает данные соревнования важными.

«Я смогу понять Йоахима Лева, если он не возьмет на Кубок конфедераций ключевых игроков, которые проведут тяжелый сезон. Не буду расстроен, если я не окажусь в зявке на матчи соревнований. Я никогда не смотрел матчи Кубка по одной причине: они мне неинтересны. Можно сказать, что это вполне посредственный турнир», — заявил Хуммельс.

Напомним, немецкая сборная выступит на турнире в группе B. Соперниками Германии станут команды Чили, Австралии и Камеруна.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild