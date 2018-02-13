Матиас Краневиттер: «Я был удивлен качеством игры блондина с восьмым номером из «Краснодара» 

Аргентинский полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер заявил о высоком уровне РФПЛ. Также 24-летний футболист назвал лучшего российского игрока по его мнению.

«Чем меня больше всего удивил чемпионат России? Высокой конкуренцией среди главных команд страны. Есть множество сильных клубов, которые украшают российскую лигу, – те же ЦСКА и «Спартак», которые выступали в Лиге чемпионов, а теперь ведут борьбу в Лиге Европы. Мы немного отстали от лидеров из «Локомотива», но впереди 10 матчей. Конечно, мы отдадим все силы, чтобы закончить чемпионат на первом месте. У какого игрока было сложнее всего отобрать мяч? Меня впечатлил уругваец Перейра из «Краснодара». Я знал о нем, но давно не видел в деле. А ведь это потрясающий футболист! Его очень сложно накрывать и вести с ним борьбу.

Тройка лучших российских полузащитников по моему мнению? Не помню его фамилию, но я был удивлен качеством игры парня из «Краснодара», блондином с восьмым номером на спине (Юрий Газинский). Это классный игрок. Кто же еще…Больше не назову. А вообще лучшая линия полузащиты в «Зените» – Паредес, Краневиттер, вот эти все», — подытожил Краневиттер.

Напомним, первую официальную игру в 2018 году «Зенит» проведет в 15 февраля. В ближайший четверг петербуржцы в Глазго проведут первый матч 1/16 финала против «Селтика», начало встречи — в 23:05 по мск.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»