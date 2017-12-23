Матиас Краневиттер: «Не представлял себе, что в российской лиге такая высокая конкуренция»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился впечатлениями от чемпионата России. Говорит, что играть тут непросто.

— Что больше всего поразило вас в России?

— Я не представлял себе, что в российской лиге такая высокая конкуренция. Есть очень хорошие команды, которые ставят себе высокие цели.

Если говорить не о футболе, то могу сказать, что город очень красивый. Мне холодно, но считаю, что к этому нужно просто привыкнуть. Хорошо, что все мы, аргентинцы, живем очень близко. Мы часто видимся, это очень помогает. Я могу сказать, что оказался в невероятном клубе.

— Вы уже выучили какие-то слова на русском?

— Да, но их совсем немного.

— Они все на футбольную тему или вы понемногу учитесь общаться на русском?

— Нет, но мне нужно поставить себе цель выучить русский язык. Мне понадобится преподаватель. В следующем году, когда я уже окончательно адаптируюсь, уделю этому вопросу внимание, – сказал игрок.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: RT