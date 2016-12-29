Матье Дебюши: «После того, как Венгер отказал мне в переходе в МЮ, мы только здороваемся»

Защитник «Арсенала» Матье Дебюши рассказал, что Арсен Венгер в январе 2016 года наложил запрет на его трансфер в «Манчестер Юнайтед». С того момента отношения игрока и тренера сошли на нет.

«Я не играл в основе. А это был «МЮ». Для меня это было неожиданностью, но тренер отказался.

Я не понял этого. Венгер не использовал меня, поэтому я не видел смысла оставлять меня на скамейке. Мы говорим друг другу «привет» – и ничего больше.

Летом у меня были предложения перед закрытием трансферного окна, но клуб не захотел отпускать меня.

Я провел хорошую предсезонку, но с первой же игры был вне команды. Это был большой удар для меня. Хочу найти выход из ситуации, принять новый вызов», – цитирует Дебюши источник.

Контракт Дебюши с лондонским клубом истекает летом 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN