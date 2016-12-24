Матчи Серии А могут перенести в другие страны

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Президент Серии А Маурицио Беретта выдвинул предложение о переносе игр итальянского первенства в другие страны во время рождественской паузы. 18-й тур, ставший последним в нынешнем году, состоялся 22 декабря, а возобновятся матчи теперь только 7 января.

«Для чего мы ограничиваем итальянский футбол территорией нашей страны? Мы должны следовать примеру АПЛ и стремиться стать наиболее интересной лигой для всего мира. Стоит отказаться от рождественской паузы и во время нее перенести матчи в другие страны», – говорит  Беретта.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere della Sera

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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