Матчи Кубка России перенесут на весну, УЕФА может ужесточить правила ФФП, Жано Ананидзе арендован «Крыльями Советов». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 января.

1. «Рубин» расторг контракт с Федором Кудряшовым

Об этом сообщает официальный сайт казанцев.

2. Федун и Алекперов поменяли структуру владения «Спартаком»

Из числа акционеров «Спартака» исчезла зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания ​Moran Trading Resources Ltd, ранее контролировавшая 70 процентов его капитала.

3. «Крылья Советов» арендовали Жано Ананидзе

Футболист отметил, что главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович звонил ему лично.

4. Три ответных матча четвертьфинала Кубка России перенесут с февраля на весну

Матч Ростова и Краснодара перенесен не будет.

5. УЕФА может ужесточить правила ФФП

Союз разрабатывает новое правило, касающееся сроков амортизации трансферов.

6. ЦСКА отправился на первый зимний сбор без Игоря Акинфеева

Фото: Global Look Press

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