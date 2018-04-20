Матчи чемпионата Египта перенесены из-за Мохамеда Салаха

Автор: Михаил Серебряков 0

Mohamed Salah

Федерация футбола Египта перенесла матчи 33-го тура национального чемпионата из-за нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который может получить приз лучшему игроку английской премьер-лиги (АПЛ). Церемония вручения награды пройдет 22 апреля.

Руководство египетской федерации решило пойти навстречу местным любителям футбола, чтобы они смогли увидеть церемонию награждения в прямом эфире.

Напомним, на звание лучшего игрока АПЛ, кроме представляющего «Ливерпуль»  Салаха, претендуют пять футболистов: Кевин де Брюйне, Лерой Сане, Давид Силва (все – «Манчестер Сити»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед») и Гарри Кейн («Тоттенхэм»).

Фото: Global Look Press
Источник: Filgoal

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