Матч за Суперкубок Испании—2019 может пройти в США, Китае или Катаре

Компания из США по-прежнему пытается заманить испанцев к себе. Но у них появилась серьезная конкуренция.

Матч за Суперкубок Испании в 2019 году может пройти за пределами страны. Как сообщают испанские СМИ, руководство Королевской испанской федерации футбола рассматривает варианты проведения встречи в США, Китае или Катаре.

При этом сообщается, что Китай и Катар готовы заплатить RFEF за проведение Суперкубка намного больше американского предложения, но заявка от США рассматривается как более выгодный вариант продвижения на рынке Северной Америки.

Стоит отметить, что предложение провести матч в США сделала та же компания, которая предпринимает вызвашие большой резонанс попытки провести матч между «Жироной» и «Барселоной» в Майами. Напомним, что в 2018 году Суперкубок Испании также состоялся за пределами страны — тогда матч прошел в Марокко, где «Барселона» обыграла «Севилью» со счетом 2:1.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es