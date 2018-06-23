Матч Уругвай — Россия обслужит бригада арбитров из Сенегала

Автор: Михаил Серебряков 0

Russian national team

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018 между сборными Уругвая и России обслужит бригада арбитров из Африки. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Главным судьей назначен сенегалец Маланг Дьедиу, ассистентами будут его соотечественники Джибриль Камара и Эль-Хаджи Самба. Резервным арбитром выступит Бамлак Тессема из Эфиопии.

Матч Уругвай — Россия состоится в Самаре в понедельник, 25 июня, и начнётся в 17:00 по московскому времени. После двух стартовых матчей ЧМ-2018 Россия и Уругвай набрали по шесть очков, в очной встрече они определят победителя группы A.

Чемпионат мира по футболу–2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФИФА.

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