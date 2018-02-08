Матч «Урала» и «Гомеля» мог быть договорным

Некоммерческая организация Federbet сообщила о подозрительных ставках на товарищеский поединок между клубом РФПЛ «Урал» и белорусской командой «Гомель». Информация поступила перед окончанием первого тайма. Встреча состоялась на Кипре и завершилась победой клуба из Екатеринбурга со счетом 5:2.

Глава Federbet Франческо Баранка сообщил, что организация зафиксировала подозрительную активность на ставках на этот поединок на нескольких рынках.

«Ставят очень много. Матч, возможно, договорной. Ставят на победу «Урала» в матче, на победу «Гомеля» в первом тайме, на тотал больше. Пробуют проставить на ТБ 3,5 гола и на успех российского клуба с разницей в два мяча и больше. Похоже, «Урал» победит со счетом 3:1», — заявил Баранка по ходу первого тайма, в котором белорусский клуб забил первый гол.

По итогу первого тайма екатеринбуржцы действительно проигрывали, со счетом 0:1. В начале второго тайма «Урал» пропустил еще один мяч, но после этого забил пять голов подряд. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Урала». Все подозрительные ставки выиграли. Более того, по ходу второго тайма арбитр не засчитал два гола уральцев.

«Вероятно, это самый подозрительный матч, который я видел. Никогда раньше в моей карьере такого не было. Товарищеские игры становятся упражнением в организации договорных матчей», — подчеркнул Франческо Баранка.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Фото: Global Look Press

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