«Матч ТВ» покажет дерби ЦСКА и «Спартака», с Дениса Черышева сняли все подозрения в использовании допинга. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 13 сентября.
1. С Дениса Черышева сняли все подозрения в использовании допинга
Этим летом российский футболист перешел из «Вильярреала» в «Валенсию».
2. «Челси» предложил Джону Терри тренерскую должность
Накануне Терри сделал заявление, в котором объяснил свой отказ «Спартаку».
3. «Матч ТВ» покажет дерби ЦСКА и «Спартака»
Специально к игре телеканал запустил ряд промо-роликов.
4. За финансовые махинации «Кьево» лишен трех очков
После вступления наказания в силу у «Кьево» в турнирной таблице будет -2 очка.
5. «Севилья» намерена выкупить Андре Силву у «Милана»
В межсезонье испанский клуб арендовал 22-летнего форварда с правом выкупа.
Фото: Сергей Дроняев