«Матч ТВ» покажет дерби ЦСКА и «Спартака», с Дениса Черышева сняли все подозрения в использовании допинга. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 13 сентября.

1. С Дениса Черышева сняли все подозрения в использовании допинга

Этим летом российский футболист перешел из «Вильярреала» в «Валенсию».

2. «Челси» предложил Джону Терри тренерскую должность

Накануне Терри сделал заявление, в котором объяснил свой отказ «Спартаку».

3. «Матч ТВ» покажет дерби ЦСКА и «Спартака»

Специально к игре телеканал запустил ряд промо-роликов.

4. За финансовые махинации «Кьево» лишен трех очков

После вступления наказания в силу у «Кьево» в турнирной таблице будет -2 очка.

5. «Севилья» намерена выкупить Андре Силву у «Милана»

В межсезонье испанский клуб арендовал 22-летнего форварда с правом выкупа.

Фото: Сергей Дроняев