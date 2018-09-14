«Матч ТВ» покажет дерби ЦСКА и «Спартака», с Дениса Черышева сняли все подозрения в использовании допинга. Главные новости дня

Автор: Юрий Алеманов 0

Чемпионат мира по футболу. Россия — Саудовская Аравия — 5:0. Москва. Стадион «Лужники». 14 июня 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 13 сентября.

1. С Дениса Черышева сняли все подозрения в использовании допинга

Этим летом российский футболист перешел из «Вильярреала» в «Валенсию».

2. «Челси» предложил Джону Терри тренерскую должность

Накануне Терри сделал заявление, в котором объяснил свой отказ «Спартаку».

3. «Матч ТВ» покажет дерби ЦСКА и «Спартака»

Специально к игре телеканал запустил ряд промо-роликов. 

4. За финансовые махинации «Кьево» лишен трех очков

После вступления наказания в силу у «Кьево» в турнирной таблице будет -2 очка.

5. «Севилья» намерена выкупить Андре Силву у «Милана»

В межсезонье испанский клуб арендовал 22-летнего форварда с правом выкупа. 

Фото: Сергей Дроняев

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Юрий Алеманов

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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