«Матч ТВ» начал трансляцию игры Южная Корея – Мексика с 12-й минуты. Показ ЧМ-2018, который мы заслужили.

Время 18:05. Уже 5 минут, как в Ростове-на-Дону начался матч Южная Корея — Мексика. По телепрограмме трансляция в эфире «Матч ТВ». Смотрим:

«Матч ТВ»: Цикличная спонсорская реклама ЧМ-2018 и предстоящие анонсы матчей. Идем дальше.

На «Первом» традиционный выпуск вечерних новостей. Днем на телеканале показали игру Бельгия — Тунис, а в прайм-тайм покажут Германия — Швеция. Может, трансляция перешла ВГТРК?

А вот и лицо Филиппа Киркорова, когда тот увидел стартовый состав азиатской сборной. Если серьезно, одна из развлекательных программ, где ведущий — Андрей Малахов. Где смотреть футбол?

Возвращаемся на «Матч ТВ». О, чудо, картинка появилась, но только на 12-й минуте игры. Дмитрий Шнякин и Роман Гутцайт нас уверяют, что мы ничего не пропустили. Спасибо, что хоть не целый тайм, как это часто бывает с Лигой чемпионов во время матчей КХЛ.

Источник: Еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press, официальные сайты телеканалов «Матч ТВ», «Первый» «Россия-1»