Матч «Тосно» – «Луч-Энергия» состоится, температура у поля – минус 13

Матч 1/4 финала Кубка России между «Тосно» и «Лучом-Энергией» состоится. Ранее ходили слухи о переносе.
Игра, которая пройдет на МСА «Петровский», состоится. Температура у поля – «минус 13 градусов». Матч начнется в 19.30 по московскому времени.
Матч состоится!
📆 28 февраля ⌚19:30 🏛Малая арена СК "Петровский" pic.twitter.com/N4rexTYgCj
— ФК ТОСНО (@fctosno) February 28, 2018
Ранее четвертьфинальная встреча «Крылья Советов» — «Спартак» в связи с морозами в Самаре была перенесена на неопределенный срок.
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Тосно»