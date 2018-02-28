Матч «Тосно» – «Луч-Энергия» состоится, температура у поля – минус 13

Матч 1/4 финала Кубка России между «Тосно» и «Лучом-Энергией» состоится. Ранее ходили слухи о переносе.

Игра, которая пройдет на МСА «Петровский», состоится. Температура у поля – «минус 13 градусов». Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

Ранее четвертьфинальная встреча «Крылья Советов» — «Спартак» в связи с морозами в Самаре была перенесена на неопределенный срок.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер «Тосно»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»