Матч «Тосно» – «Луч-Энергия» состоится, температура у поля – минус 13

Автор: Владимир Шевелев 0

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Матч 1/4 финала Кубка России между «Тосно» и «Лучом-Энергией» состоится. Ранее ходили слухи о переносе.

Игра, которая пройдет на МСА «Петровский», состоится. Температура у поля – «минус 13 градусов». Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

Ранее четвертьфинальная встреча «Крылья Советов» — «Спартак» в связи с морозами в Самаре была перенесена на неопределенный срок.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Тосно»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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