Матч «Спартака» и «Атлетика» будет обслуживать французская бригада судей

Автор: Дмитрий Темников 0

Стали известны имена судей, которые будут обслуживать первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Спартаком» и «Атлетиком». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Вся бригада арбитров родом из Франции. Главным судьей встречи станет Бенуа Бастьен. Его помощниками будут Хишам Закрани и Фредерик Хаккет. Дополнительные рефери — Бенуа Мийо и Николя Рейнвилль, а четвертым арбитром станет Жульен Пассели.

Напомним, игра состоится 15 февраля в Москве. Начало матча на «Открытие Арене» запланировано на 21:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: УЕФА 

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