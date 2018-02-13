Матч «Спартака» и «Атлетика» будет обслуживать французская бригада судей

Стали известны имена судей, которые будут обслуживать первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Спартаком» и «Атлетиком». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Вся бригада арбитров родом из Франции. Главным судьей встречи станет Бенуа Бастьен. Его помощниками будут Хишам Закрани и Фредерик Хаккет. Дополнительные рефери — Бенуа Мийо и Николя Рейнвилль, а четвертым арбитром станет Жульен Пассели.

Напомним, игра состоится 15 февраля в Москве. Начало матча на «Открытие Арене» запланировано на 21:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: УЕФА