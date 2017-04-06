Матч с «Анжи» станет последним для «Зенита» на «Петровском»

Руководство «Зенита» сообщило, что 8 апреля сыграет заключительную игру сезона-2016/17 на стадионе «Петровский». После планируется переезд на новую арену.

Следующие домашние матчи «Зенит» по соглашению с РФС и УЕФА сыграет на стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове. До конца сезона сине-бело-голубые проведут три встречи в Петербурге — в апреле с «Уралом» и в мае с «Тереком» и «Краснодаром». Точные даты матчей будут известны позднее.

Планируется, что сезон-2017/18 «Зенит» начнёт на стадионе «Санкт-Петербург», который в июне и июле примет матчи Кубка конфедераций.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Зенит»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»