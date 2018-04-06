Матч Россия – Турция перенесен со стадиона «Динамо»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Динамо_стадион

Товарищеский матч между сборными России и Турции перенесен с реконструируемого стадиона «Динамо». Ожидается, что матч пройдет на «ВЭБ-Арене».

«Совместно с руководством «ВТБ Арена парк» было принято решение о том, что матч между сборными России и Турции не пройдет на стадионе «Динамо».

Это решение принято, исходя из степени готовности объекта и соображений безопасности. Сейчас РФС рассматривает возможность проведения игры на другой арене», – сообщили в пресс-службе РФС.

Ранее сообщалось, что матч может пройти на «ВЭБ-Арене».

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

сборная России

Матч Россия – Турция может быть перенесен со стадиона «Динамо» на стадион ЦСКА

Luzhniki 2

На матч Россия – Бразилия продано 50 тысяч билетов

РФС начал проверку по ситуации с расистскими оскорблениями на матче Россия – Франция

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 