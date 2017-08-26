Матч открытия на стадионе «Нижний Новгород» пройдет 8 октября

Первый матч на новой арене в Нижнем Новгороде будет проведен в октябре. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

«Сложно оценивать готовность стадиона по отношению к другим аренам, мы идем по своему графику. По нашим расчетам, поле будет полностью готово к началу октября.

Мы планируем, что 8 октября сможем провести первый матч на этой новой арене. Это будет игра между сборной правительства Нижегородской области и сборной строителей, которые задействованы на объекте. Я сам люблю играть в футбол. Обещаю, что не пропущу мимо себя никого», — заявил губернатор.

Как известно, на «Нижнем Новгороде» пройдут игры чемпионата мира 2018 года. Стадион примет четыре игры группового раунда чемпионата мира, а также матчи 1/8 и 1/4 финала турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт