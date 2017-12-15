Матч между «Спартаком» и «Зенитом» — самый просматриваемый на российском ТВ этой осенью

27 ноября состоялась игра 18-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит». Эта встреча стала самой популярной футбольной трансляцией прошедшей осени.

По официальным данным, матч посмотрели 4,4 млн человек. Как известно, эта встреча стала самой популярной не только среди всех игр чемпионата России, но и поединков Лиги чемпионов и Лиги Европы с участием отечественных клубов.

Доля смотрения матча среди целевой аудитории канала (мужчины старше 18 лет) — 14,5% по России. За встречей между этими командами в первом круге (победа сине-бело-голубых — 5:1) наблюдали на 875 тысяч зрителей меньше.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС