Матч между румынским «Динамо» и кипрским «Арисом» мог носить договорной характер

Странная игра произошла с участием румынского «Динамо» и кипрского «Ариса». Началось все на 70-й минуте, когда «Динамо» с минимальным преимуществом вело в счете (1:0).

Именно тогда с трибун за ворота кипрского клуба спустился человек, который встретился там с другим мужчиной. Первый говорил по телефону и через недолгое время вернулся на свое место. Сразу же после этих действий голкипер «Ариса» стал избегать контактов с мячом и за несколько минут пропустил еще три мяча. Футболисты «Динамо» указали судье, что вратарь соперника находится без номера и фамилии на игровом свитере. Голкипер-незнакомец покинул поле, после чего румыны забили еще один гол. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «Динамо».

Как сообщают букмекеры, с начала второго тайма поток ставок на данный матч стал резко увеличиваться. Румынские СМИ связались с организатором первенства в Лимассоле Антонио Антониу, однако он заявил, что за воротами стояли один из тренеров киприотов и запасной голкипер «Ариса».

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров