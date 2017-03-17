Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» посетят более 25 тысяч болельщиков

Болельщики продолжают приобретать билеты на московское дерби «Локомотива» и «Спартака». Стало известно примерное количество людей, которые посетят данное противостояние.

За несколько часов до игры было объявлено, что на стадион «Локомотив» приобретено более 25 тысяч билетов. Руководство «железнодорожников» ожидает, что субботняя встреча соберет аншлаг.

Напомним, матч 19-го тура состоится завтра. Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Чемпионат