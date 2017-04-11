Матч между «Боруссией» и «Монако» состоится завтра

Сегодня около автобуса дортмундской «Боруссии» произошел взрыв. Команда отправлялась на игру четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако».

В связи с инцидентом было принято решение перенести матч на завтра. Начало встречи — в 19:45 по московскому времени.

Das Spiel #bvbasm wurde soeben abgesagt. Neuansetzung: Mittwoch, 12.04. 18.45 Uhr. Tickets behalten Gültigkeit. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

Напомним, что СМИ утверждают не об одном взрыве рядом с клубным автобусом «шмелей». По некотрым данным, внутри транспортного средства сработало минимум три взрывных устройства.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер ФК «Боруссия» Дортмунд