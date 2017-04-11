Матч между «Боруссией» и «Монако» состоится завтра

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Боруссия Дортмунд

Сегодня около автобуса дортмундской «Боруссии» произошел взрыв. Команда отправлялась на игру четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако».

В связи с инцидентом было принято решение перенести матч на завтра. Начало встречи — в 19:45 по московскому времени.

Напомним, что СМИ утверждают не об одном взрыве рядом с клубным автобусом «шмелей». По некотрым данным, внутри транспортного средства сработало минимум три взрывных устройства.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер ФК «Боруссия» Дортмунд

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