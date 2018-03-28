Матч Финляндия — Мальта вызвал подозрения

Глава некоммерческой организации Federbet Франческо Баранка рассказал о странных ставках на товарищеский матч между футбольными сборными Финляндии и Мальты. Поединок состоялся в Финляндии.

«Мы зафиксировали очень странные движения коэффициентов в лайве. Ставили на крупную победу Финляндии, а также на успех финнов в первом тайме и тотал больше», — рассказал г-н Баранка.

Поединок состоялся в Финляндии. Уже в первом тайме хозяева за 14 минут (с 13-й по 27-ю) забили три безответных мяча в ворота мальтийцев. Во втором игровом отрезке финны отличились еще дважды: встреча завершилась со счетом 5:0. Все подозрительные ставки сыграли.

Это уже второй товарищеский матч за последние дни, который вызвал подозрения у Federbet. Ранее аномальная активность на ставках наблюдалась в поединке сборных Грузии и Литвы. В той встрече грузины победили со счетом 4:0.

Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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