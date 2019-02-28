Матч «Динамо» — «Спартак» может пройти на стадионе «Лужники»

Комиссия РПЛ признала неудовлетворительным состояние поля на стадионе в Петровском парке. Одним из резервных вариантов является главная арена страны.

Заместитель директора по коммуникациям и продвижению ОАО «Олимпийский комплекс «Лужники» Юлия Журкина прокомментировала возможность проведения на арене матча 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак».

«Может ли «Динамо» сыграть со «Спартаком» в «Лужниках»? Работы по подготовке поля ведутся в соответствии с техническими требованиями к поддержанию газона в течение всего сезона, в том числе зимой. Стадион готов в любой момент принять любой матч», — заявили в пресс-службе «Лужников».

Напомним, что комиссия Российской Премьер-Лиги признала неудовлетворительным состояние поля на обновленной арене стадиона «Динамо», который находился на реконструкции с 2008 по 2018 год.

Также рассматривался вариант проведения матча на «Арене Химки», но 10 марта там пройдет встреча первенства ФНЛ «Химки» — «Сибирь».

Фото: пресс-служба СК «Лужники»

Источник: «Чемпионат»