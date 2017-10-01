Матч «Барселона» – «Лас-Пальмас» все-таки состоится. Но без зрителей

«Барселона» выступила с заявлением по поводу сегодняшнего матча 7-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Клуб осуждает то, что происходило сегодня во многих частях Каталонии, где гражданам не давали выразить свое право голоса.

«В связи с этой экстраординарной ситуацией руководство «Барселоны» приняло решение, что матч против «Лас-Пальмас» пройдет без зрителей, так как Ла Лига отказалась переносить игру», – говорится в заявлении каталонского клуба. Матч начнется в 17.15 по московскому времени.

В Каталонии проходит референдум по вопросу отделения от Испании. В Барселоне произошли столкновения между сторонниками независимости и испанской полицией.

Референдум о независимости Каталонии поддержали многие бывшие и нынешние футболисты «Барселоны» – Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Карлес Пуйоль, Хави и другие.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Барселоны»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»