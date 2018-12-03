Мать игрока московского «Локомотива» Ломакина обратилась в полицию в связи с пропажей сына

Молодой футболист не выходит на связь со 2 декабря. Его местонахождение на данный момент неизвестно.

Мать полузащитника московского «Локомотива» Алексея Ломакина обратилась в полицию с просьбой найти пропавшего сына.

«В полицию обратилась безработная москвичка, которая пояснила, что ее сын 30 ноября 2018 г. уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив» и после того, как переночевал там, перестал поддерживать связь. Телефон молодого человека появился в сети только 2 декабря. Женщина выяснила, что сын забыл его вместе с рюкзаком в автомобиле такси, водитель которого пояснил ей, что вещи оставил ее сын Алексей, ехавший с другом Иваном. Сам Иван в ходе беседы с матерью футболиста пояснил, что они пили спиртные напитки и он не помнит, где проводили время», — заявил источник в полиции.

Также уточняется, что, по словам матери Ломакина, он «иногда употребляет медицинский препарат «Тропикамид», от которого поведение его становится неадекватным».

Ломакин является воспитанником «Локомотива», а с февраля текущего года выступает за основную команду «железнодорожников». В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 18-летний футболист не выходил на поле ни в одном матче.

Фото: пресс-служба ФК «Локомотив» Москва

Источник: Агентство городских новостей «Москва»