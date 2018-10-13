Массимо Моратти: «Нашел однажды Жозе Моуринью лежащим в слезах в клубном автобусе»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти поделился воспоминаниями о работе Жозе Моуринью в итальянском клубе. Португальский специалист возглавлял миланцев с 2008 по 2010 годы.

«Моуринью запомнился мне не благодаря победе в Лиге чемпионов с «Порту», а интервью, которое он дал двумя годами ранее после ничьей с «Депортиво». Журналисты спросили его о втором матче, а он ответил: «Какая игра? Я уже думаю о финале». Когда я услышал такой ответ, я подумал, что он великий».

Экс-президент «нерадзурри» также вспомнил победу над «Сиеной», после которой клуб завоевал чемпионство. «Прямо после матча с «Сиеной» я искал Моуринью и не мог его нигде найти. Он куда-то исчез. В конце концов, я нашел его лежащим в слезах в клубном автобусе. Жозе был там один, он перегорел».

Массимо Моратти был президентом «Интера» с 2006 по 2013 годы. За время его руководства клуб пять раз стал чемпионом Италии, четыре раза завоевал Кубок и Суперкубок Италии, а также взял Лигу чемпионов УЕФА в 2010 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia