Массимо Каррера: «Антонио Конте ответил мне на все вопросы о «Ливерпуле»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера назвал причину ничейного результата в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Итальянец назвал имя того, кто помог ему разобрать игру мерсисайдцев.

«Мы с Антонио Конте действительно говорили о «красных». Нескольких минут было достаточно, чтобы Антонио ответил на все вопросы по «Ливерпулю», которые у меня были. В итоге получилось, что мы провели отличный матч против классной команды», – подытожил специалист.

Напомним, после двух матчей Лиги чемпионов москвичи делят второе место с «Ливерпулем», набрав по два очка. В матче третьего тура еврокубка красно-белые сыграют с «Севильей» (17.10).

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com