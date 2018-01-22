Массимо Каррера ждет защитника «Арсенала» в «Спартаке»

Автор: Дмитрий Темников 0

Максим Беляев

Московский «Спартак» ищет кандидатов на роль защитника в зимнее трансферное окно. Красно-белые заинтересованы в футболисте тульского «Арсенала» Максиме Беляеве. 

Как сообщается, в услугах 26-летнего защитника лично заинтересован главный тренер команды Массимо Каррера. Он считает Максима одним из лучших игроков задней линии в России. Напомним, активные поиски центрального защитника начались после того, как основной футболист действующих чемпионов России Георгий Джикия получил серьезное повреждение.

Как известно, «Спартак» также близок к арендному соглашению с сербским футболистом «Наполи» Николой Максимовичем. Однако сообщается, что приобретение Беляева останется важной трансферной задачей руководства москвичей.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Чемпионат.com

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