Массимо Каррера ждет защитника «Арсенала» в «Спартаке»

Московский «Спартак» ищет кандидатов на роль защитника в зимнее трансферное окно. Красно-белые заинтересованы в футболисте тульского «Арсенала» Максиме Беляеве.
Как сообщается, в услугах 26-летнего защитника лично заинтересован главный тренер команды Массимо Каррера. Он считает Максима одним из лучших игроков задней линии в России. Напомним, активные поиски центрального защитника начались после того, как основной футболист действующих чемпионов России Георгий Джикия получил серьезное повреждение.
Как известно, «Спартак» также близок к арендному соглашению с сербским футболистом «Наполи» Николой Максимовичем. Однако сообщается, что приобретение Беляева останется важной трансферной задачей руководства москвичей.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Чемпионат.com