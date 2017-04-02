Массимо Каррера: «Я сосредоточен на «Спартаке»

Массимо Каррера рассказал об адаптации Луиса Адриано в клубе и о своем возращении в Италию. Также главный тренер «красно-белых» отметил работу с Антонио Конте в «Ювентусе».

«О возвращении в Италию не думаю. Я сосредоточен на «Спартаке», думаю, мы делаем хорошую работу. У меня двухлетний контракт, и у меня все хорошо.

Луис Адриано хорошо адаптировался, в первом матче получил ушиб, но в ближайшее время, надеюсь, он будет готов на 100%.

Что касается Антонио Конте, то он номер один для меня . Я старался учиться у него его работе с командой, кое-что я у него подсмотрел», – сказал Каррера.

«Спартак» опережает «Зенит» и ЦСКА на 6 очков. Ближайший свой матч «красно-белые» проведут 3 апреля на своем стадионе, где примут «Оренбург».

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb