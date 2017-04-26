Массимо Каррера: «Я многому научился у Антонио Конте»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о коллеге из «Челси» Антонио Конте. С ним Каррера работал в туринском «Ювентусе» и сборной Италии.

«Мне было приятно поработать с Конте. Я многому научился у него. Антонио тратит много времени на общение со своими игроками. Он очень требователен не только к своим подопечным, но и тренерскому штабу. Антонио тщательно готовится к каждому матчу. Он всегда хочет видеть максимальную концентрацию, особенно это касается матчей против слабых команд, и если вы проиграете, он будет очень зол. Конте примет поражение, если его игроки отдали все силы на поле.

На мой взгляд, Антонио – лучший специалист в мире, потому что его игроки, выйдя на игру, знают о своем сопернике абсолютно все. Мы часто слышим, что Антонио очень счастлив, и я думаю, что Конте хочет сыграть в Лиге чемпионов с «Челси», который он построил», – сказал Каррера.

Минувшим летом Антонио Конте возглавил «Челси», который под его руководством занимает первое место в таблице АПЛ, набрав 79 очков и опережая «Тоттенхэм» на семь очков (на четыре по потерянным). Московский «Спартак» под началом Массимо Карреры лидирует в РФПЛ. За пять туров до конца «красно-белые» опережают ЦСКА на 10 очков (на семь по потерянным).

Фото: Global Look Press

Источник: Calcio Mercato

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»