Массимо Каррера: «Хочу тренировать «Спартак» еще много лет и вернуть ему былую славу»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о задачах на остаток сезона. Также он сказал, что хочет остаться в клубе надолго.

«Мы в гонке за чемпионство. Я хочу выиграть и чемпионат, и Кубок России. Я все еще в это верю, даже несмотря на то, что «Локомотив» опережает нас на 2 очка, и у них игра в запасе.

Меня не устраивает второе место, хоть оно и дает нам право сыграть сразу на групповом этапе Лиги чемпионов, как и просто участие в Кубке России. В заключительных шести матчах мы постараемся набрать как можно больше очков. Неважно, даже если «Локомотив» останется фаворитом.

С октября мы не пропускаем больше двух голов за игру. Это важный знак для команды, которая обрела правильный баланс между игрой с мячом и без мяча. К сожалению, порой мы все еще допускаем ошибки, которые меня разочаровывают, но мы знаем, что мы должны играть лучше в конце сезона.

В еврокубках мы прошли хороший путь, как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы. Несмотря на то, что команда давно в них не участвовала, кое-где мы могли бы сыграть и получше.

Конечно, у нас случалось как хорошее, так и плохое. Самая замечательная игра – 5:1 против «Севильи» в Москве, самая ужасная – 0:7 от «Ливерпуля». Это тяжелый счет для чемпиона России, хоть «Ливерпуль» и замечательная команда, что он и показал против «Ман Сити». Но я не чувствую себя из-за этого реабилитированным или менее расстроенным. Это пятно на нашем сезоне.

У меня нет цели побить рекорд Спаллетти по трофеям в России (4 титула). Знаю, что могу с ним сравняться уже в этом сезоне, но я хочу побеждать, не оглядываясь на достижения коллег.

Я хочу побеждать, чтобы были счастливы все красно-белые болельщики, начиная от президента клуба. Я думаю только о работе, хоть и не скрываю, что было бы здорово стать самым успешным итальянцем в России. Это был бы не только мой успех, но и успех команды, которая показала бы, что возвращается к былой славе.

Сейчас нет смысла обсуждать контракт со «Спартаком». Он действует до 2019 года, сейчас мысли об этом для меня не приоритетны. Меня устраивает доверие президента Федуна. Со мной связывались некоторые зарубежные клубы, но я сказал им: «Нет, спасибо».

Я хочу тренировать «Спартак» еще много лет и начать успешный цикл в истории клуба. Конечно, надеюсь на продление контракта, но это зависит не только от меня, но и от руководства. Я не думаю о гипотетическом возвращении в Италию прямо сейчас. Я думаю о матче с «Анжи», – сказал Каррера.

Фото: Global Look Press

Источник: Itasportpress.it