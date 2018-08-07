Массимо Каррера: «У «Спартака» нет повода считать себя фаворитом в паре с ПАОК»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОК. Он не считает свою команду фаворитом встречи.

«Наш капитан уже сказал, что проходных матчей не бывает. Мы знаем, что помимо климата на стадионе будет очень жарко и из-за болельщиков. Нам предстоит сыграть с организованной командой. Матч будет далеко не легкий. Безусловно, мы приехали сюда с уважением, но 100% не со страхом. Мы попробуем сыграть в наш футбол, но это будет игра, которая продлится 180 минут.

У нас нет повода думать, что мы фавориты. ПАОК доказал, что является хорошей командой, они выбили «Базель».

Я уже сказал, что ПАОК — очень организованная команда. У них опытные игроки в обороне, качественный центр поля и талантливая линия атаки», — сказал Каррера.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sport24