Массимо Каррера: «У «Спартака» нет повода считать себя фаворитом в паре с ПАОК»

Автор: Евгений Морозов 0

РПЛ. 2 тур. «Локомотив» — «Спартак» — 0:0. Москва. «РЖД Арена». 4 августа 2018 г.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОК. Он не считает свою команду фаворитом встречи.

«Наш капитан уже сказал, что проходных матчей не бывает. Мы знаем, что помимо климата на стадионе будет очень жарко и из-за болельщиков. Нам предстоит сыграть с организованной командой. Матч будет далеко не легкий. Безусловно, мы приехали сюда с уважением, но 100% не со страхом. Мы попробуем сыграть в наш футбол, но это будет игра, которая продлится 180 минут.

У нас нет повода думать, что мы фавориты. ПАОК доказал, что является хорошей командой, они выбили «Базель».

Я уже сказал, что ПАОК — очень организованная команда. У них опытные игроки в обороне, качественный центр поля и талантливая линия атаки», — сказал Каррера.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Sport24

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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