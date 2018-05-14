Массимо Каррера сохранил пост главного тренера «Спартака»

В Москве завершилось заседание совета директоров «Спартака». По итогом которого решилось, что главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера сохранит свой пост еще на один сезон.

Председатель совета директоров клуба Леонид Федун рассказал, какие темы обсуждались на заседании.

«Члены совета директоров только что заслушали доклад главного тренера. Массимо Каррера очень критично оценил результаты работы, проделанной в прошедшем сезоне.

Из трех трофеев, которые «Спартак» имел шанс завоевать, был завоеван только один – Суперкубок. В чемпионате команда выступала неровно: тяжелое начало, затем очень хорошая серия из 18 матчей без поражений и, к сожалению, довольно неудачный финиш.

Причины неудач были нами вскрыты и проанализированы. Мы сделали необходимые выводы с тем, чтобы в следующем сезоне команда смогла бороться за чемпионский титул.

Первоочередная задача, которая поставлена перед «Спартаком», – квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов.

Кроме того, сегодня мы обсудили вопросы селекции на предстоящий сезон», – сказал Федун.

Напомним, «Спартак» завершил сезон на третьем месте чемпионата России.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Спартака»