Массимо Каррера: «Слух о конфликте в «Спартаке» распространила питерская газета»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о конфликте с Фернандо и Денисом Глушаковым. По его словам, никакого конфликта нет.

— Конечно, в «Спартаке» конфликт. Глушаков и Фернандо проспорили мне обед — и теперь возник спор из-за того, кто будет платить.

— Вы серьезно?

— Само собой, это шутка. Никаких конфликтов у нас нет.

— Как футболисты отреагировали на этот слух?

— Они достаточно опытные спортсмены, чтобы не поддаваться на провокации. Это ведущие футболисты «Спартака», на которых я рассчитываю и которым очень доверяю.

— По-вашему, почему это произошло именно сейчас?

— Все соскучились по чемпионату России. Когда появляются такие вещи, это добавляет перца нашему чемпионату.

Пусть лучше газета, которая это придумала, делает новости о командах из своего города. Бесполезно пытаться нас поссорить, занимайтесь своим огородом. Меня не беспокоит, что говорят другие о «Спартаке». Главное, что «Спартак един и мы одна семья.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»