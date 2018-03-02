Массимо Каррера: «Слух о конфликте в «Спартаке» распространила питерская газета»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о конфликте с Фернандо и Денисом Глушаковым. По его словам, никакого конфликта нет.
— Конечно, в «Спартаке» конфликт. Глушаков и Фернандо проспорили мне обед — и теперь возник спор из-за того, кто будет платить.
— Вы серьезно?
— Само собой, это шутка. Никаких конфликтов у нас нет.
— Как футболисты отреагировали на этот слух?
— Они достаточно опытные спортсмены, чтобы не поддаваться на провокации. Это ведущие футболисты «Спартака», на которых я рассчитываю и которым очень доверяю.
— По-вашему, почему это произошло именно сейчас?
— Все соскучились по чемпионату России. Когда появляются такие вещи, это добавляет перца нашему чемпионату.
Пусть лучше газета, которая это придумала, делает новости о командах из своего города. Бесполезно пытаться нас поссорить, занимайтесь своим огородом. Меня не беспокоит, что говорят другие о «Спартаке». Главное, что «Спартак един и мы одна семья.
Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»