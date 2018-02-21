Массимо Каррера: «Селихов не играл просто потому, что я выбрал Реброва. Не надо писать все подряд»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» подчеркнул, что за результат в первую очередь отвечает именно он, а не футболисты. Также итальянец прокомментировал ситуацию вокруг Александра Селихова.

«Атлетик» начинает фаворитом. Но мы приехали не на прогулку, а для того, чтобы перевернуть игру. Не думаю, что «Атлетик» будет стоять у своих ворот всей командой. Это не в стиле данного клуба.

Почему не играл Селихов? Селихов не играл просто потому, что я выбрал Реброва. Если бы отталкивался от веса, определяя состав, то даже не знаю, кто бы тогда играл. Не надо писать все подряд. И я не считаю, что во всем виноваты защитники и вратарь. Не ошибаются только те, кто сидит на лавке. В голах виноваты и защитники, и нападающие, и центральная линия. Я знаю, кто будет вратарем, но вам не скажу.

Критика в сторону команды? Критика – это часть футбола. И в первую очередь за результат отвечаю именно я, а не игроки. Мы провели работу над ошибками. Да, первый матч был так себе. Но признак сильной команды как раз в том, чтобы уметь встать с колен.

Ответный матч состоится 22 февраля в 23:00 по московскому времени», — сказал Каррера.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс