Массимо Каррера: «Сегодня мы поздравим «Спартак», а празднования придержим до конца сезона»

Массимо Каррера поздравил «Спартак» с 95-летием. Итальянский специалист рассказал о музее красно-белых и сравнил клуб с «Ювентусом».

«С днем рождения, «Спартак»! Сегодня очень важный день для клуба. Хочу поздравить руководство, ветеранов, игроков, которые позволили «Спартаку» быть великой командой с богатой историей и традицией. «Спартак» можно назвать одной из самых важных команд в России.

У клуба великолепный музей. Те, кто посещает его, дышит историей, переполняется эмоций и может понять, чем является «Спартак».

Мне рассказывали, что «Спартак» – русский «Ювентус». Знаю, что болельщики всегда поддерживают команду. Хочу их поблагодарить за то, что они являются двенадцатым игроком на поле. Сегодня мы поздравим «Спартак», а празднования придержим до конца сезона», — сказал Каррера.

После 23-х туров «Спартак» занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 54 очка. Ближайший конкурент отстает от красно-белых на 10 баллов.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ