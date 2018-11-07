Массимо Каррера: «Рома» сильнее ЦСКА и должна выходить из группы вместе с «Реалом»

Автор: Евгений Морозов 0

РФПЛ. 21 тур. «Локомотив» — «Спартак» — 0:0. Москва. «РЖД Арена». 4 марта 2018 г.


Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой». Он считает гостей фаворитом.

– Сегодня вечером «Рома» играет в Москве с ЦСКА. У себя дома римляне относительно легко обыграли нашу команду. Чего нам ждать в «Лужниках»?

– Тот матч – уже история. Сегодня ЦСКА играет дома, да еще на таком мощном стадионе, как «Лужники». На трибунах будет много болельщиков ЦСКА, а в ворота возвращается лидер армейцев Игорь Акинфеев. И то, и другое очень важно, потому что команда получает дополнительную психологическую уверенность в своих силах.

Я считаю, что «Рома» в любом случае в целом сильнее ЦСКА и должна выходить из этой группы вместе с «Реалом», но в домашнем матче у москвичей есть шансы сыграть успешно.

Многое, думаю, будет зависеть от того, с какой концентрацией и с каким настроем соперники начнут этот матч с первых секунд. Дебютный отрезок поединка может стать очень важным.

Матч ЦСКА – «Рома» пройдет сегодня и начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Матч ТВ»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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