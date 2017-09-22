Массимо Каррера: «Прошу болельщиков не повторять то, что было в Мариборе»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера обратился к болельщикам команды по поводу инцидентов, произошедших в гостевом матче ЛЧ против «Марибора» (1:1). Во время игры со словенцами с гостевой трибуны «красно-белых» был запущен файер, который чуть не угодил в главного судью матча Дениза Айтекина.

«Я хочу сказать болельщикам, что нам нужна их поддержка. И прошу не повторять их то, что было в Мариборе, потому что тогда мы рискуем их лишиться», – сказал Каррера.

Сегодня УЕФА вынес решение по поводу нарушения болельщиками «Спартака» правил поведения на стадионе во время игры с «Марибором» (1:1). «Спартаку» запрещено продавать билеты на ближайший выездной матч в еврокубках. Московский клуб также оштрафован на 60 тысяч евро.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»