Массимо Каррера: «Почему меня нет с командой на общекомандных фото? Правильно, чтобы футболисты получали аплодисменты»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему не находится вместе со своими игроками на общекомандных снимках после побед. Эта традиция зародилась именно при итальянском специалисте.

«Это праздник футболистов, в котором я не участвую. Правильно, чтобы игроки получали эти аплодисменты, а я не люблю появляться на фото. Часто получается, что я в этот момент нахожусь на пресс-конференции. Да, бывает, что при мне фотографируются в раздевалке. Я считаю, что этот момент футболистов. Я просто рад за них», — заявил Каррера.

Напомним, 15 февраля красно-белые проведут первый официальный матч в 2018 году. В первом матче 1/16 финала «Спартак» сыграет против «Атлетика», игра пройдет на «Открытие Арене» в 21:00 по мск.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Чемпионат