Массимо Каррера: «Почему меня нет с командой на общекомандных фото? Правильно, чтобы футболисты получали аплодисменты»

Автор: Дмитрий Темников 0

Массимо Каррера

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему не находится вместе со своими игроками на общекомандных снимках после побед. Эта традиция зародилась именно при итальянском специалисте. 

«Это праздник футболистов, в котором я не участвую. Правильно, чтобы игроки получали эти аплодисменты, а я не люблю появляться на фото. Часто получается, что я в этот момент нахожусь на пресс-конференции. Да, бывает, что при мне фотографируются в раздевалке. Я считаю, что этот момент футболистов. Я просто рад за них», — заявил Каррера.

Напомним, 15 февраля красно-белые проведут первый официальный матч в 2018 году. В первом матче 1/16 финала «Спартак» сыграет против «Атлетика», игра пройдет на «Открытие Арене» в 21:00 по мск.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Чемпионат 

 

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