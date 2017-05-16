Массимо Каррера: «Переход Туре в «Спартак»? Ничего об этом не слышал»

Автор: Дмитрий Темников 0

Яя Туре

В СМИ появилась информация по поводу скорого трансфера футболиста «Манчестер Сити» Яя Туре в «Спартак». Главный тренер москвичей Массимо Каррера прокомментировал данные сообщения.

«Переход Туре в мою команду? Это обычный слух, который не имеет под собой никакой почвы. Лично я ничего не слышал о заинтересованности в Яя у руководства «Спартака», — заявил итальянский специалист.

В текущем сезоне ивуарийский полузащитник провел за «горожан» 24 матча. В данных играх он сумел забить четыре гола.

Фото: Global Look Press
Источник: ItaSportPress

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