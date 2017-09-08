Массимо Каррера: «Перейти прямо из «Спартака» в «Зенит» или ЦСКА — неуважение к команде»

Автор: Дмитрий Темников 0

Массимо Каррера

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассмотрел возможные варианты для продолжения тренерской карьеры. Специалист заявил, сможет ли он возглавить ЦСКА и «Зенит». 

«Нужно быть профессионалом. Без обид, но если «Спартак» больше меня не захочет, я имею полное право пойти работать в другой клуб. Иначе многие тренеры остались бы без работы.

Я еще могу понять принципиальный отказ от перехода в «Торино», так как «быки» — принципиальный соперник моего родного «Ювентуса». Однако в Италии есть игроки, которые поиграли и в «Интере», и в «Милане», и в «Ювентусе» — все они профессионалы. Другое дело — перейти прямо из «Спартака» в «Зенит» или ЦСКА. Вот это было бы неуважением. А в «Уфу» или еще куда-нибудь — проблемы не вижу», — заявил итальянский специалист.

Напомним, завтра красно-белые проведут встречу 9 тура РФПЛ с «Рубином». После 8 матчей чемпионата москвичи идут на 9-м месте в турнирной таблице.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Чемпионат 

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