Массимо Каррера: «Перейти прямо из «Спартака» в «Зенит» или ЦСКА — неуважение к команде»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассмотрел возможные варианты для продолжения тренерской карьеры. Специалист заявил, сможет ли он возглавить ЦСКА и «Зенит».

«Нужно быть профессионалом. Без обид, но если «Спартак» больше меня не захочет, я имею полное право пойти работать в другой клуб. Иначе многие тренеры остались бы без работы.

Я еще могу понять принципиальный отказ от перехода в «Торино», так как «быки» — принципиальный соперник моего родного «Ювентуса». Однако в Италии есть игроки, которые поиграли и в «Интере», и в «Милане», и в «Ювентусе» — все они профессионалы. Другое дело — перейти прямо из «Спартака» в «Зенит» или ЦСКА. Вот это было бы неуважением. А в «Уфу» или еще куда-нибудь — проблемы не вижу», — заявил итальянский специалист.

Напомним, завтра красно-белые проведут встречу 9 тура РФПЛ с «Рубином». После 8 матчей чемпионата москвичи идут на 9-м месте в турнирной таблице.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Чемпионат