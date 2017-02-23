Массимо Каррера: «От Аленичева я получил только игроков, вложил в них свои идеи и страсть»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, что нужно команде для победы в чемпионате. А также о тех вещах, что достались ему от Аленичева.

«Думаю, от Аленичева я получил только игроков. Вложил в них свои идеи, свою страсть — и теперь пожинаю плоды. Сейчас команда играет так, как я того хотел. Мне неважно, что говорят вокруг — все докажут наши громкие победы. Главная цель — выиграть чемпионат, и мы максимально отдаемся этому делу. Если наш максимум 90%, мы окажемся на втором месте. 80% — третье место. Но бороться мы будем до конца. Отдаю себе отчет в том, что сейчас по сути стартует новый чемпионат, и мы фактически начинаем с нуля. Думаю, команде хватит страсти, чтобы показать себя достойно», — сказал Каррера

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ