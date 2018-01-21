Массимо Каррера опроверг информацию о том, что общался с Николой Максимовичем

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что клуб хочет пригласить защитника «Наполи» Николу Максимовича. Он опроверг личные переговоры с игроком.
– Вы действительно общались с Николой Максимовичем из «Наполи»?
– Это неправда. Я ни с кем не общался.
– Видели Максимовича в деле? Были бы рады поработать с ним?
– Никола – футболист, на которого мы обратили внимание. Будем следить за дальнейшим развитием событий, – сказал Каррера.
Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»