Массимо Каррера опроверг информацию о том, что общался с Николой Максимовичем

Автор: Евгений Морозов 0

Никола Максимович

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что клуб хочет пригласить защитника «Наполи» Николу Максимовича. Он опроверг личные переговоры с игроком.

– Вы действительно общались с Николой Максимовичем из «Наполи»?

– Это неправда. Я ни с кем не общался.

– Видели Максимовича в деле? Были бы рады поработать с ним?

– Никола – футболист, на которого мы обратили внимание. Будем следить за дальнейшим развитием событий, – сказал Каррера.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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