Массимо Каррера – о сезоне, усилении и Глушакове

Главный тренер чемпионов страны дал большое интервью. Он откровенно рассказал об обстановке в «Спартаке».

О текущем сезоне: «Нужен менталитет победителей, а он выстраивается годами. Любая команда может выиграть чемпионат — труднее победить многократно. Как было в прошлом году? Мы играли — и будь, что будет. Сейчас мы должны осознать, что нужно играть лишь на победу. Но сегодня и соперники настраиваются на «Спартак» по-другому, и давление стало сильнее. В прошлом сезоне никто не думал, что мы можем взять «золото». Чемпионское давление усложняет жизнь любой команде, не привыкшей побеждать. Мы видели чемпионский «Лестер» Раньери, который на следующий сезон даже не попал в еврокубки».

В чем необходимо усиление: «Новые игроки не помешали бы, но основная сложность — психология. Не хватает победного менталитета, который создаётся год за годом. Эти ошибки — невнимательность, потеря концентрации — необходимы для общего роста. «Спартак» много пропускает, потому что совершает глупые индивидуальные ошибки. Виновата вся команда, и, даже если кто-то ошибся, рядом должен быть партнёр, который подстрахует и спасет ситуацию».

О новом контракте Дениса Глушакова: «Денис — профессионал. Не думаю, что контракт так на него влияет. Это во-первых. Во-вторых, «Спартак» не может перестать играть из-за отсутствия мотивации у одного футболиста. В-третьих, ребята с контрактом на 4 года тоже могут выглядеть плохо. Форма Глушакова зависит не от контракта. На текущий момент он действует так, как говорю ему я. Денис полезен команде. Его дела с руководством меня не интересуют, важна лишь его самоотдача на поле. Это было и со мной – в «Аталанте», «Ювентусе». Старался играть как можно лучше. В моих интересах было показать другим, что я силён. Если футболист играет хорошо, за ним придут пять команд, если плохо — ни одной. К тому же, до чемпионата мира осталось меньше года. Каждому игроку сборной в этом сезоне очень важно проявить себя.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»