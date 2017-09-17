Массимо Каррера: «О причинах такого результата надо спросить у игроков»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о матче чемпионата России с «Тосно» (2:2). Он взбешен подобным исходом.

«Вы должны спросить у игроков, что и по какой причине произошло. Дело не в физических кондициях, не это причина пропущенных голов. Причины надо спросить у игроков, у меня нет объяснений. Дело в поведении и в подходе игроков.

При счете 2:0 не было смысла играть в три защитника. У Тигиева не мышечная травма, у него травма колена, это другая травма. Конечно, завтра я обязательно поговорю с командой о мотивации», – сказала Каррера.

Фото: Global Look Press

Источник: телеканал «Матч ТВ»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»