Массимо Каррера: «Мы хотели приобрести Ивановича, но он выбрал «Зенит»

Главный тренер красно-белых дал первое интервью во время зимних сборов, в котором рассказал, как проходит адаптация новичков, обозначил очередную трансферную цель. Также он объяснил, почему скрывает тренировки от посторонних глаз.

«Какую первую фразу произнесли команде после выхода из отпуска? Точно не вспомню. Но дал понять всем игрокам, что впереди нас ждет 13 финалов. Наша цель приближается. И к каждому из оставшихся матчей необходимо отнестись именно как к решающему. Сегодня нужно полностью забыть все, что мы сделали прежде. И наше промежуточное достижение – первое место – аннулируется, потеряет всякий смысл, если не выиграем чемпионат.

Будут ли еще приобретения этой зимой? Пока что нет. Не скрою, в планах есть приобретение крайнего защитника. Хотим найти универсала, который смог бы выходить и справа, и слева. Пока мы в поисках. Не знаю, ждать его или нет до конца трансферного окна, но я стараюсь отыскать. И надеюсь, что это получится.

Мы попробовали приобрести Ивановича, но он предпочел «Зенит». Но я действительно хотел видеть серба в команде. Ведь это опытный защитник, который, несмотря на возраст, держит высокий уровень, может действовать как в центре, так и на фланге.

Как Луиз Адриану? Все идет хорошо. Ему еще требуется время, поскольку он давно не играл. Но работает бразилец отлично, вливается в коллектив. То же самое могу сказать про Самедова и Джикию. Всех их мы еще должны встроить в командные механизмы. И время для этого есть. Луис Адриано и Зе Луиш очень разноплановые и могут выступать вместе.

Попов и Таски остались у нас — это их решение. И Сердар, и Ивелин для нас очень важные фигуры. У них имелись предложения, но уходить ребята не захотели. Иначе поступил бы также, как в случае с Ромуло – у человека было желание вернуться в Бразилию, и мы его отпустили.

В обойме сейчас имеем трех голкиперов и мне нужны все. У любой хорошей команды – три голкипера. Повезло, что у меня три сильных исполнителя на этой позиции, и всех оставлю, в аренду никого не отдадим.

Весной, после сборов, уже можно будет говорить, что «Спартак» стал командой, которую построил уже именно я, а не предшественник. Единственное, не я приглашал большинство футболистов, они оказались в клубе давно, еще до меня. Но я придал команде другой облик и постарался передать каждому свои мысли о футболе. И делал это, можно сказать, с нуля, пользуясь своими идеями, а не чужими.

Назвать три слова или понятия, с которыми ассоциируется ваша страна? Хорошо, но первое обязательно в рамках «Спартака» – это болельщики, наш 12-й игрок. Они нам очень помогают, спасибо им за теплоту, мы без них не можем. Второе: Москва – очень красивый город. Помимо пробок, конечно! А третье: хорошие и приятные русские люди», — рассказал Массимо Каррера.

После 17 туров «Спартак» занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков и опережая «Зенит» на 5 баллов. Следующий матч в чемпионате России «Спартак» проведет против «Краснодара» 5 марта на стадионе «Открытие Арена»